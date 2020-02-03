Мігранти побилися з поліцією на грецькому острові Лесбос

На грецькому острові Лесбос сталися сутички між мігрантами і поліцією, коли правоохоронці намагалася завадити їхній протестній ході.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

В понеділок близько 2000 мігрантів і біженців з табору "Морія" спробували дістатися до столиці Мітіліні.

Марш розпочався близько 10.30 ранку і був організований на знак протесту проти жахливих умов життя в державному таборі, який приймає у багато разів більше мешканців, ніж було розраховано.

Біженці та мігранти також незадоволені повільним темпом обробки їхніх клопотань, що тримає їх у пастці в таборі.

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Місцеві ЗМІ на острові Лесбос повідомили, що поліція застосувала сльозогінний газ для розгону груп протестувальників, які намагалися прорвати кордон, встановлений на головній дорозі, що веде з "Морії" в Мітіліні.

Повідомляється, що зіткнення досі тривають, оскільки марш просувається вперед, щоб досягти столиці острова.