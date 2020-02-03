Мигранты подрались с полицией на греческом острове Лесбос

На греческом острове Лесбос произошли столкновения между мигрантами и полицией, когда правоохранители пытались помешать их протестному шествию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

В понедельник около 2000 мигрантов и беженцев из лагеря "Мория" попытались добраться до столицы Митилини.

Марш начался около 10.30 утра и был организован в знак протеста против ужасных условий жизни в государственном лагере, который принимает во много раз больше жителей, чем было рассчитано.

Беженцы и мигранты также недовольны медленным темпом обработки их ходатайств, что держит их в ловушке в лагере.

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Местные СМИ на острове Лесбос сообщили, что полиция применила слезоточивый газ для разгона групп протестующих, которые пытались прорвать кордон, установленный на главной дороге, ведущей из "Мории" в Митилини.

Сообщается, что столкновения до сих пор продолжаются, поскольку шествие продвигается вперед, чтобы достичь столицы острова.