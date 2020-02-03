Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

У Эрдогана отвергли оправдания России после гибели 6 турецких военных в Сирии

России жаль, что "люди Зеленского" в ПАСЕ работают как предшественники

Еврокомиссия представила официальную позицию для переговоров с Британией

Иран перестал делиться с Украиной доказательствами после утечки записи пилота






Мигранты подрались с полицией на греческом острове Лесбос

Понедельник, 3 февраля 2020, 14:42

На греческом острове Лесбос произошли столкновения между мигрантами и полицией, когда правоохранители пытались помешать их протестному шествию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

В понедельник около 2000 мигрантов и беженцев из лагеря "Мория" попытались добраться до столицы Митилини.

Марш начался около 10.30 утра и был организован в знак протеста против ужасных условий жизни в государственном лагере, который принимает во много раз больше жителей, чем было рассчитано.

Беженцы и мигранты также недовольны медленным темпом обработки их ходатайств, что держит их в ловушке в лагере.

Читайте также
Греция может установить плавучий барьер, чтобы помешать наплыву мигрантов

Местные СМИ на острове Лесбос сообщили, что полиция применила слезоточивый газ для разгона групп протестующих, которые пытались прорвать кордон, установленный на главной дороге, ведущей из "Мории" в Митилини.

Сообщается, что столкновения до сих пор продолжаются, поскольку шествие продвигается вперед, чтобы достичь столицы острова.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Греция мигранты
powered by lun.ua