Мигранты подрались с полицией на греческом острове Лесбос
На греческом острове Лесбос произошли столкновения между мигрантами и полицией, когда правоохранители пытались помешать их протестному шествию.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.
В понедельник около 2000 мигрантов и беженцев из лагеря "Мория" попытались добраться до столицы Митилини.
Марш начался около 10.30 утра и был организован в знак протеста против ужасных условий жизни в государственном лагере, который принимает во много раз больше жителей, чем было рассчитано.
Беженцы и мигранты также недовольны медленным темпом обработки их ходатайств, что держит их в ловушке в лагере.
Местные СМИ на острове Лесбос сообщили, что полиция применила слезоточивый газ для разгона групп протестующих, которые пытались прорвать кордон, установленный на главной дороге, ведущей из "Мории" в Митилини.
Сообщается, что столкновения до сих пор продолжаются, поскольку шествие продвигается вперед, чтобы достичь столицы острова.