Британія посилить закони щодо засуджених за тероризм після нападу в Лондоні

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон представить більш жорсткі правила звільнення людей, засуджених за злочини, пов'язані з тероризмом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Нові заходи будуть прийняті у зв'язку нападом в Лондоні, який здійснив ісламіст через кілька днів після того, як він був звільнений після відбуття половини тюремного терміну.

Міністр внутрішніх справ Пріті Пател заявила, що буде прийнято законодавство, яке скасує правила дострокового звільнення з в'язниці осіб, які вчинили злочини, пов'язані з тероризмом.

"Це правильно, що цих людей тримають за ґратами", - сказала Пател.

Судеш Амман, який потрапив у в'язницю в 2018 році за зберігання терористичних документів і поширення терористичних публікацій, був застрелений поліцією в неділю після того, як він поранив двох людей на жвавій лондонській вулиці.

Раніше Амман підтримував в інтернеті бойовиків "Ісламської держави" і умовляв свою подругу обезголовити її батьків.

Британські політики неодноразово обговорювали більш жорсткі правила боротьби з тероризмом, заклики до яких зросли після того, як колишній засуджений убив двох людей і поранив ще трьох, перш ніж поліція застрелила його біля Лондонського мосту в листопаді 2019 року.