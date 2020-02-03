Британия ужесточит законы для осужденных за терроризм после нападения в Лондоне

Британский премьер-министр Борис Джонсон представит более жесткие правила освобождения людей, осужденных за преступления, связанные с терроризмом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Новые меры будут приняты в связи нападением в Лондоне, которое совершил исламист через несколько дней после того, как он был освобожден после половины тюремного срока.

Министр внутренних дел Прити Пател заявила, что будет принято законодательство, которое отменит правила досрочного освобождения из тюрьмы лиц, совершивших преступления, связанные с терроризмом.

"Это правильно, что этих людей держат за решеткой", - сказала Пател.

Судеш Амман, который попал в тюрьму в 2018 году за хранение террористических документов и распространение террористических публикаций, был застрелен полицией в воскресенье после того, как он ранил двух человек на оживленной лондонской улице.

Ранее Амман поддерживал в интернете боевиков "Исламского государства" и уговаривал свою подругу обезглавить его родителей.

Британские политики неоднократно обсуждали более жесткие правила борьбы с терроризмом, призывы к которым увеличились после того, как бывший осужденный убил двух человек и ранил еще троих, прежде чем полиция застрелила его у Лондонского моста в ноябре 2019 года.