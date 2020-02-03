Меркель готова до змін Лісабонської угоди через Brexit

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що готова підтримати зміни в Лісабонську угоду, правовий наріжний камінь законодавства ЄС, якщо це буде потрібно.

Про це вона заявила під час пресконференції з канцлером Австрії Себастіаном Курцом, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Я цілком можу уявити собі зміни в договорі, якщо це буде необхідно", - сказала Меркель.

"Ми зобов'язані у зв'язку з виходом Британії посилити нашу конкурентоспроможність і діяти більш оперативно", – додала канцлерка.

Лісабонська угода — базова угода щодо принципів функціонування Європейського Союзу, підписана 13 грудня 2007 року.

Нагадаємо, що Британія покинула ЄС в ніч на 1 лютого. До кінця 2020 року триватиме перехідний період, протягом якого сторонам необхідно домовитися про подальші торговельні відносини.

ЄС пропонує Лондону угоду, засновану на рівній конкуренції без жодних мит і квот. Якщо сторони не домовляться про угоду, торговельні відносини між Британією і ЄС будуть регулюватися правилами Світової організації торгівлі, які передбачають наявність мит, поки не буде врегульовано питання про їхнє можливе зниження.