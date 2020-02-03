Меркель готова к изменениям Лиссабонского соглашения из-за Brexit

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что готова поддержать изменения в Лиссабонский договор, правовой краеугольный камень законодательства ЕС, если это потребуется.

Об этом она заявила во время пресс-конференции с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Я вполне могу представить себе изменения в договоре, если это будет необходимо", - сказала Меркель.

"Мы обязаны в связи с выходом Британии усилить нашу конкурентоспособность и действовать более оперативно", - добавила канцлер.

Лиссабонский договор - базовое соглашение о принципах функционирования Европейского Союза, подписанное 13 декабря 2007 года.

Напомним, что Британия покинула ЕС в ночь на 1 февраля. До конца 2020 года будет длиться переходный период, в течение которого сторонам необходимо договориться о дальнейших торговых отношениях.

ЕС предлагает Лондону соглашение, основанное на равной конкуренции без пошлин и квот. Если стороны не договорятся, торговые отношения между Британией и ЕС будут регулироваться общим правилам Всемирной торговой организации, которые предусматривают наличие пошлин до тех пор, пока не будет урегулирован вопрос об их возможном снижении.