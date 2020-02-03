У Данії арештували трьох іранців за підозрою у шпигунстві

У Данії заарештували трьох провідних членів іранської арабської опозиційної групи за підозрою в шпигунстві на користь Саудівської Аравії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Три члени арабського руху боротьби за звільнення Ахваза (ASMLA) вже були звинувачені данською поліцією в підтримці нападу в Ірані в 2018 році.

"На думку PET (данської Служби безпеки і розвідки), ці три людини в період з 2012 по 2018 рік шпигували для розвідувальної служби Саудівської Аравії", - сказав журналістам глава PET Фінн Борх Андерсен.

Троє іранців перебували під посиленою охороною поліції, і один з них став об'єктом змови з метою вбивства, якому вдалося запобігти після великої поліцейської операції.

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У 2017 році Ахмад Мола Ніссі, іранський емігрант, який заснував ASMLA, був застрелений в Нідерландах.

PET заявила, що громадянин Норвегії іранського походження, який був затриманий у зв'язку із змовою в жовтні 2018 року, все ще перебуває під арештом.

Іранський уряд раніше заперечував будь-який зв'язок з передбачуваною змовою.

ASMLA прагне створити окрему державу для етнічних арабів в іранській нафтовидобувній південно-західній провінції Хузестан. Араби складають меншість в Ірані, і деякі вважають себе окупованими і хочуть незалежності або автономії.