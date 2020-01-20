Співробітника німецької армії судять за шпигунство на користь Ірану

У західнонімецькому місті Кобленц розпочинається суд над чоловіком, звинуваченим у роботі на іранську розвідку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Прокурори висунули 51-річному чоловікові, відомому як Абдул С., звинувачення в державній зраді, на додаток до 18 випадків порушення державної таємниці.

"Абдул С. підозрюється в зловживанні своїм становищем цивільного службовця Бундесверу з метою передачі військової державної таємниці співробітнику іранської секретної служби", - йдеться в судових документах.

Дружина підозрюваного також постане перед судом за звинуваченням у пособництві та підбурюванні до діяльності свого чоловіка. Однак 16-денний судовий процес, призначений для неї, відбудеться в березні.

Абдул С. працював у Бундесвері в маленькому містечку Даун, в районі Ейфель на заході Німеччини, перш ніж був заарештований у січні 2019 року.

Через делікатний характер звинувачень суд проходитиме за зачиненими дверима. Представники громадськості не можуть бути присутніми на тих частинах судового процесу, де згадуються звинувачення, що стосуються державної таємниці.

Чоловік ще не визнав свою провину, заявили в суді.