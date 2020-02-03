В Дании арестовали трех иранцев по подозрению в шпионаже

В Дании арестовали трех ведущих членов иранской оппозиционной арабской группы по подозрению в шпионаже в пользу Саудовской Аравии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Три члены арабского движения борьбы за освобождение Ахваза (ASMLA) уже были обвинены датской полицией в поддержке нападения в Иране в 2018 году.

"По мнению PET (датской Службы безопасности и разведки), эти три человека в период с 2012 по 2018 год шпионили для разведывательной службы Саудовской Аравии", - сказал журналистам глава PET Финн Борх Андерсен.

Трое иранцев находились под усиленной охраной полиции, и один из них стал объектом заговора с целью убийства, которому удалось предотвратить после крупной полицейской операции.

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В 2017 году Ахмад Мола Нисси, иранский эмигрант, основавший ASMLA, был застрелен в Нидерландах.

PET заявила, что гражданин Норвегии иранского происхождения, который был задержан в связи с заговором в октябре 2018 года, все еще находится под арестом.

Иранское правительство ранее отрицал какую-либо связь с предполагаемым заговором.

ASMLA стремится создать отдельное государство для этнических арабов в иранской нефтедобывающей юго-западной провинции Хузестан. Арабы составляют меньшинство в Иране, и некоторые считают себя оккупированными и хотят независимости или автономии.