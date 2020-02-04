Windrose запустить рейси з Києва в Любляну і Загреб

Авіакомпанія Windrose має намір запустити рейси з Києва в Любляну і Загреб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ЦТС.

Планується, що польоти в Любляну будуть виконуватися з 30 квітня два рази в тиждень — щовівторка та щонеділі.

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В Загреб літаки Windrose літатимуть тричі на тиждень — кожного вівторока, четверга і суботи, починаючи з 2 червня.

На маршрутах буде використовуватися літак Embraer E145, що раніше експлуатувався "Дніпроавіа".

Відзначається, що рейси в Любляну і Загреб заплановані до кінця жовтня, однак можуть бути продовжені в залежності від завантаження.

Це не перша спроба Windrose почати виконувати польоти за маршрутом Київ-Любляна. Так, були плани почати польоти з кінця грудня минулого року. Також Windrose вже планувала раніше вихід на маршрут Київ-Любляна в 2017 році, але ці наміри не були реалізовані.