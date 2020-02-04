Windrose запустит рейсы из Киева в Любляну и Загреб

Авиакомпания Windrose намерена запустить рейсы из Киева в Любляну и Загреб.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ЦТС.

Планируется, что полеты в Любляну будут выполняться с 30 апреля два раза в неделю - по вторникам и воскресеньям.

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В Загреб самолеты Windrose будут летать три раза в неделю - каждый вторник, четверг и субботу, начиная с 2 июня.

На маршрутах будет использоваться самолет Embraer E145, который ранее эксплуатировался "Днеправиа".

Отмечается, что рейсы в Любляну и Загреб запланированы до конца октября, однако могут быть продлены в зависимости от загрузки.

Это не первая попытка Windrose начать выполнять полеты по маршруту Киев-Любляна. Так, были планы начать полеты с конца декабря прошлого года. Также Windrose уже планировала ранее выход на маршрут Киев-Любляна в 2017 году, но эти намерения не были реализованы.