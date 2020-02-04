США закликали новий уряд Косова скасувати тарифи на сербські товари

У вівторок спеціальний представник президента США Дональда Трампа щодо Косова і Сербії закликав новий уряд Косова скасувати тарифи на сербські товари, які заблокували переговори між двома балканськими опонентами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив Associated Press.

Річард Гренелл сказав, що США очікують негайного зниження тарифів.

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"Ми дали зрозуміти всім (косовським) партійним лідерам, що зниження тарифів відповідає інтересам Косова і його економіки, а також бажанню залучити нові підприємства", - сказав він.

Діалог щодо нормалізації відносин між Сербією і Косовом, який відбувається за посередництва ЄС, зайшов у глухий кут після того, як попередній уряд Косова ввів стовідсоткові тарифи на сербські товари. Так він опротестував блокаду Сербією членства Косова у Міжнародному Червоному Хресті та інших міжнародних організаціях.

Парламент Косова в понеділок проголосував за призначення нового прем'єр-міністра після майже чотирьох місяців переговорів між двома основними партіями.

Новий прем'єр-міністр Албін Курті заявив парламенту, що тарифи не будуть знижені, і що Косово наполягатиме на "взаємності" у своїй торгівлі з Сербією.