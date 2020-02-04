США призвали новое правительство Косова отменить тарифы на сербские товары

Во вторник специальный представитель президента США Дональда Трампа по Косову и Сербии призвал новое правительство Косова отменить тарифы на сербские товары, заблокировавшие переговоры между двумя балканскими оппонентами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил Associated Press.

Ричард Гренелл сказал, что США ожидают немедленного снижения тарифов.

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"Мы дали понять всем (косовским) партийным лидерам, что снижение тарифов отвечает интересам Косова и его экономики, а также желанию привлечь новые предприятия", - сказал он.

Диалог по нормализации отношений между Сербией и Косовом, который происходит при посредничестве ЕС, зашел в тупик после того, как предыдущее правительство Косова ввело стопроцентные тарифы на сербские товары. Так оно отреагировало на блокаду Сербией членства Косова в Международном Красном Кресте и других международных организациях.

Парламент Косова в понедельник проголосовал за назначение нового премьер-министра после почти четырех месяцев переговоров между двумя основными партиями.

Новый премьер-министр Албин Курти заявил парламенту, что тарифы не будут снижены и Косово будет настаивать на "взаимности" в своей торговле с Сербией.