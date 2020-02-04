Главный дипломат ЕС отверг план Трампа по Ближнему Востоку

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отверг план президента Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта, который предусматривает признание поселений на оккупированном Израилем Западном берегу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении верховного представителя, обнародованном 4 февраля.

По его словам, предложения президента США нарушают договоренности, согласованные международным сообществом.

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ЕС не признает израильские поселения, расположенные на оккупированных территориях с 1967 года. В частности, речь идет о Западном берегу реки Иордан, Восточном Иерусалиме и Голанских высотах.

"Шаги к аннексии, если она будет реализована, не могут остаться без ответа. Европейский Союз будет продолжать поддерживать все усилия, направленные на возрождение политического процесса в соответствии с международным правом, гарантирующим равные права и приемлемость для двух сторон", - заявил Боррель.

Напомним, Трамп 28 января представил свой мирный план, в котором предлагает создание полноценного палестинского государства. Мирный план также включает карту, на которой указаны точные границы возможного государства.

Предполагается, что палестинское государство получит столицу в Восточном Иерусалиме. При этом Трамп заверил, что Иерусалим должен быть "неделимой" столицей Израиля.

Переговоры о палестинском государстве будут вести в течение четырех лет. В это время Израиль должен будет заморозить строительства поселений на палестинских территориях.

Белый дом также предложил меры, которые предусматривают как государственные, так и частные инвестиции объемом $50 млрд. В результате планируется создать не менее одного миллиона рабочих мест для палестинцев, а также удвоить ВВП палестинской экономики в течение 10 лет.