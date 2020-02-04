Глави МЗС "нормандської четвірки" можуть зустрітися в середині лютого

Міністри закордонних справ країн "нормандської четвірки" можуть зустрітися на полях Мюнхенської конференції з безпеки, яка відбудеться 14-16 лютого.

Про це сказав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко у Празі після переговорів з главою МЗС Чехії Томашем Петршичеком, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Ми дійсно обговорюємо такого роду ідеї", - сказав Пристайко.

При цьому він зауважив, що незважаючи на потребу зустрічі, міністри не хотіли би, щоби міністерська зустріч замінила собою саміт, на який дійсно покладаються великі сподівання.

Пристайко нагадав, що лідери країн нормандського формату на саміті в Парижі в грудні минулого року домовилися провести наступну зустріч у квітні.

9 грудня 2019 року у Парижі відбулася зустріч лідерів країн нормандського формату – перша за три роки.

Президент Володимир Зеленський назвав головною перемогою саміту в Парижі обмін полоненими до кінця року у форматі всіх на всіх, але визнав, що цього "замало". Сторони під час зустрічей також обговорили газове питання, контроль кордону на Донбасі, а також домовилися про наступний саміт протягом чотирьох місяців.