Главы МИД "нормандской четверки" могут встретиться в середине февраля

Министры иностранных дел стран "нормандской четверки" могут встретиться на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 14-16 февраля.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в Праге после переговоров с главой МИД Чехии Томашем Петршичеком, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Мы действительно обсуждаем такого рода идеи", - сказал Пристайко.

При этом он отметил, что несмотря на необходимость встречи, министры не хотели бы, чтобы министерская встреча заменила собой саммит, на который действительно возлагаются большие надежды.

Пристайко напомнил, что лидеры стран нормандского формата на саммите в Париже в декабре прошлого года договорились провести следующую встречу в апреле.

9 декабря 2019 года в Париже состоялась встреча лидеров стран нормандского формата - первая за три года.

Президент Владимир Зеленский назвал главной победой саммита в Париже обмен пленными до конца года в формате всех на всех, но признал, что этого мало. Стороны во время встреч также обсудили газовый вопрос, контроль границы на Донбассе, а также договорились о следующем саммите течение четырех месяцев.