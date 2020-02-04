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У Бундестазі звинуватили Путіна у "найгірших воєнних злочинах"

Вівторок, 4 лютого 2020, 16:25

Президент Росії Владімір Путін і президент Сирії Башар Асад скоюють "найгірші воєнні злочини" у ході наступу в сирійській провінції Ідліб.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у своєму Twitter написав голова комітету німецького Бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттген (Християнсько-демократичний союз).

"Війська Асада, підтримувані Росією та Іраном, розпочали нещадний наступ на Ідліб. Росія бомбардує мирних мешканців. Ті, хто може, втекли. Ми переживаємо найгірші воєнні злочини, і Путін ще раз доводить: усе, що він може і хоче в регіоні, - це війна", - заявив Реттген.

4 лютого армія режиму Башара Асада та проіранські загони найманців за підтримки Росії продовжили просування на північному заході Сирії. Наступ триває попри посилення в Ідлібі турецької військової присутності.

За даними медіа, турецькі військові намагаються заблокувати поточний наступ сирійської армії на місто-перехрестя Саракіб, розташоване вздовж шосе Латакія-Алеппо (М-4) та шосе Алеппо-Дамаск (М-5).

"Кого ви називаєте терористами? Тих, хто захищає свої будинки? Якщо ви запитаєте Москву, то виявиться, що всі чотири мільйони мешканців Ідліба - терористи. Насправді ці люди втікають від насильства режиму Асада", - заявив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган.

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Сирія Путін Німеччина
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