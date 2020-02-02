Понад 200 одиниць турецької військової техніки увійшли в Сирію

Понад 200 одиниць турецької військової техніки 2 лютого в'їхали на північний захід Сирії на тлі масштабного просування армії режиму Башара Асада у провінціях Ідліб і Алеппо.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Al Masdar News.

За даними військового джерела в сусідній Хамі, турецькі військові розмістили кілька підкріплень по провінції Ідліб, зокрема у прифронтових районах, де зараз просувається сирійська армія.

Джерело заявило, що турецькі військові намагаються заблокувати поточний наступ сирійської армії на місто-перехрестя Саракіб, розташоване вздовж шосе Латакія-Алеппо (М-4) та шосе Алеппо-Дамаск (М-5).

Якщо сирійська армія захопить Саракіб, вона отримає повний контроль над шосе Алеппо-Дамаск вперше з 2011 року.

Це також було б великою перемогою для сирійського президента Башара Асада та великою невдачею для опозиції, оскільки контроль за останньою частиною шосе був каменем спотикання за столом переговорів.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган напередодні заявив, що не виключає можливості проведення нової військової операції, якщо ситуація щодо сирійської провінції Ідліб не буде врегульована негайно.

Раніше Ердоган звинуватив Росію в ігноруванні домовленостей щодо Сирії і заявив, що діятиме самостійно, якщо Москва не перегляне свою співпрацю з режимом сирійського президента Башара Асада.

"Кого ви називаєте терористами? Тих, хто захищає свої будинки? Якщо ви запитаєте Москву, то виявиться, що всі чотири мільйони мешканців Ідліба - терористи. Насправді ці люди втікають від насильства режиму Асада", - сказав Ердоган.