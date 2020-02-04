Британія повідомила СОТ про свій статус у зв’язку з Brexit

Велика Британія повідомила інших 163 членів Світової організації торгівлі про свій статус в організації з урахуванням свого виходу з Європейського Союзу 1 лютого.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу СОТ.

У документі, направленому в організацію 1 лютого, Сполучене Королівство пояснює пов'язані з СОТ наслідки Brexit для себе та інших членів.

Сполучене Королівство є членом СОТ з 1 січня 1995 року і членом Генеральної угоди з тарифів і торгівлі з 1 січня 1948 року. До 31 січня 2020 року вона була державою-членом Європейського Союзу. Європейський Союз і Сполучене Королівство погодили угоду про вихід, яка передбачає обмежений за часом перехідний період, протягом якого законодавство ЄС, за обмеженими винятками, передбаченими в Угоді про вихід, буде застосовуватися Британією.

У повідомленні Британії йдеться, що перехідний період забезпечує безперервність торговельних відносин між Сполученим Королівством і ЄС, а також з іншими членами СОТ, при цьому Британія залишається протягом цього періоду частиною Митного союзу і єдиного ринку Євросоюзу.