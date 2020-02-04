Британия сообщила ВТО о своем статусе в связи с Brexit

Великобритания уведомила других 163 членов Всемирной торговой организации о своем статусе в организации с учетом своего выхода из Европейского Союза 1 февраля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ВТО.

В документе, направленном в организацию 1 февраля, Соединенное Королевство объясняет связанные с ВТО последствия Brexit для себя и других членов.

Соединенное Королевство является членом ВТО с 1 января 1995 года и членом Генерального соглашения по тарифам и торговле с 1 января 1948 года. До 31 января 2020 года она была государством-членом Европейского Союза. ЕС и Соединенное Королевство согласовали соглашение о выходе, которая предусматривает ограниченный по времени переходный период, в течение которого законодательство ЕС, за ограниченными исключениями, предусмотренными в Соглашении о выходе, будет применяться Британией.

В сообщении Великобритании говорится, что переходный период обеспечивает непрерывность торговых отношений между Соединенным Королевством и ЕС, а также с другими членами ВТО, при этом Великобритания остается в течение этого периода частью Таможенного союза и единого рынка Евросоюза.