В уряді Молдови заявили, що Росія намагається відвернути увагу від порушень молдовського повітряного простору її дронами, після того, як російське посольство повідомило про підготовку провокації.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NewsMaker.

Посольство Росії в Молдові повідомило у соцмережі, що "отримало інформацію про провокацію антиросійського характеру, яка готується в республіці та спрямована на кардинальне погіршення російсько-молдовських відносин".

Провокація нібито має відбутися вже найближчим часом.

"Ми не раз попереджали про ризики подібних інсценувань, і ось наші застереження починають збуватися. Закликаємо офіційний Кишинів не йти на поводу тих, хто намагається втягнути Молдову в конфронтацію з Росією, та утримуватися від безрозсудних кроків, що ведуть до ескалації. Як показує досвід, дії з розриву наших двосторонніх зв’язків завдають шкоди насамперед самим мешканцям республіки. Просимо громадян Молдови зберігати пильність: не довіряти інформаційним вкидам та маніпулятивним поспішним висновкам", – йдеться в повідомленні посольства.

NewsMaker надіслав запити до Міністерства закордонних справ та уряду з проханням прокоментувати заяви російського посольства.

"Росія вдається до нових інформаційних відволікаючих маневрів, щоб відвернути увагу від дедалі частіших порушень нашого повітряного простору безпілотниками, які загрожують нашим громадянам", – сказав прессекретар уряду Думітру Чоріч.

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой раніше відреагував на погрози речниці МЗС Росії Марії Захарової щодо можливих заходів у відповідь у разі, якщо Молдова ухвалить рішення про висилку погодженого посла РФ.

Варто зазначити, що нещодавно спікер молдовського парламенту Ігор Гросу заявив, що висилка з Молдови призначеного посла Росії Олега Озерова може спровокувати внутрішній конфлікт і зупинити або уповільнити прогрес країни на шляху вступу до ЄС.

Ця заява пролунала після того, як Озеров 18 листопада прибув до МЗС Молдови, куди його викликали після порушення повітряного простору сімома російськими безпілотниками. Це був вже щонайменше сьомий випадок від початку року, коли дипломата РФ викликали до молдовського МЗС.