Пристайко закликав парламент Чехії визнати Голодомор геноцидом

Голова МЗС України Вадим Пристайко у ході візиту до Праги 4 лютого закликав парламент Чехії визнати Голодомор геноцидом українського народу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"З головою чеської Палати депутатів Радеком Вондрачеком обговорили перспективи активізації міжпарламентського діалогу, зокрема, можливий обмін візитами на рівні спікерів парламентів. Звернувся до чеського парламенту із закликом визнати Голодомор актом геноциду українського народу", - заявив міністр у Twitter.

З головою чеської Палати депутатів Радеком Вондрачеком обговорили перспективи активізації міжпарламентського діалогу, зокрема, можливий обмін візитами на рівні спікерів парламентів. Звернувся до чеського парламенту із закликом визнати Голодомор актом геноциду українського народу. pic.twitter.com/YPtWRBXSzH — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) February 4, 2020

У рамках робочого візиту до Чехії Пристайко провів переговори з міністром закордонних справ Томашем Петршичеком, прем’єр-міністром Андреєм Бабішем, віцепрем’єром, міністром промисловості і торгівлі, міністром транспорту Карелом Гавлічеком та спікером Палати депутатів парламенту Чехії Радеком Вондрачеком.

У ході зустрічей чеська сторона запевнила у незмінній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України та курсу України на європейську і євроатлантичну інтеграцію, зазначають у пресцентрі МЗС України.

Сторони домовилися активізувати регіональну співпрацю в рамках "Східного партнерства" та "Вишеградської четвірки", в якій Чехія головує до червня 2020 року.

Пристайко подякував чеській стороні за надання фінансової допомоги, підтримку реформ в Україні та рішення про прийняття на лікування поранених українських військовослужбовців.

Також міністр виступив на відкритті інавгураційного засідання Українсько-чеського форуму – дискусійного майданчика провідних українських та чеських експертів. Під час заходу було підписано Договір про співробітництво між Державною архівною службою України та Інститутом досліджень тоталітарних режимів, а також Архівом справ держбезпеки Чеської Республіки.

Міністр провів зустріч з представниками провідних чеських компаній і закликав їх активніше виходити на український ринок та інвестувати в українську економіку.

Крім того, очільник МЗС зустрівся з керівниками українських діаспорних організацій в Чехії і подякував їм за волонтерську підтримку української армії та зусилля, які докладаються чеськими українцями для донесення до чеського суспільства правди про російську агресію проти України.