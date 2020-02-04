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Пристайко призвал парламент Чехии признать Голодомор геноцидом

Вторник, 4 февраля 2020, 16:47

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в ходе визита в Прагу 4 февраля призвал парламент Чехии признать Голодомор геноцидом украинского народа.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"С главой чешской Палаты депутатов Радеком Вондрачеком обсудили перспективы активизации межпарламентского диалога, в частности, возможный обмен визитами на уровне спикеров парламентов. Обратился к чешскому парламенту с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа", - заявил министр в Twitter.

В рамках рабочего визита в Чехию Пристайко провел переговоры с министром иностранных дел Томашем Петршичеком, премьер-министром Андреем Бабишем, вице-премьером, министром промышленности и торговли, министром транспорта Карелом Гавличеком и спикером Палаты депутатов парламента Чехии Радеком Вондрачеком.

В ходе встреч чешская сторона заверила в неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию, отмечают в пресс-центре МИД Украины.

Стороны договорились активизировать региональное сотрудничество в рамках "Восточного партнерства" и "Вышеградской четверки", в которой Чехия председательствует до июня 2020 года.

Пристайко поблагодарил чешскую сторону за финансовую помощь, поддержку реформ в Украине и решение принять на лечение раненых украинских военнослужащих.

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Министр также выступил на открытии Украинско-чешского форума - дискуссионной площадки ведущих украинских и чешских экспертов. Во время мероприятия был подписан Договор о сотрудничестве между Государственной архивной службой Украины и Институтом исследований тоталитарных режимов, а также Архивом дел госбезопасности Чешской Республики.

Министр провел встречу с представителями ведущих чешских компаний и призвал их активнее выходить на украинский рынок и инвестировать в украинскую экономику.

Кроме того, глава МИД встретился с руководителями организаций украинской диаспоры в Чехии и поблагодарил их за волонтерскую поддержку украинской армии и усилия, которые предпринимаются чешскими украинцами для донесения до чешского общества правды о российской агрессии против Украины.

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Чехия Пристайко МИД
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