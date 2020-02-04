Пристайко призвал парламент Чехии признать Голодомор геноцидом

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в ходе визита в Прагу 4 февраля призвал парламент Чехии признать Голодомор геноцидом украинского народа.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"С главой чешской Палаты депутатов Радеком Вондрачеком обсудили перспективы активизации межпарламентского диалога, в частности, возможный обмен визитами на уровне спикеров парламентов. Обратился к чешскому парламенту с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа", - заявил министр в Twitter.

З головою чеської Палати депутатів Радеком Вондрачеком обговорили перспективи активізації міжпарламентського діалогу, зокрема, можливий обмін візитами на рівні спікерів парламентів. Звернувся до чеського парламенту із закликом визнати Голодомор актом геноциду українського народу. pic.twitter.com/YPtWRBXSzH — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) February 4, 2020

В рамках рабочего визита в Чехию Пристайко провел переговоры с министром иностранных дел Томашем Петршичеком, премьер-министром Андреем Бабишем, вице-премьером, министром промышленности и торговли, министром транспорта Карелом Гавличеком и спикером Палаты депутатов парламента Чехии Радеком Вондрачеком.

В ходе встреч чешская сторона заверила в неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию, отмечают в пресс-центре МИД Украины.

Стороны договорились активизировать региональное сотрудничество в рамках "Восточного партнерства" и "Вышеградской четверки", в которой Чехия председательствует до июня 2020 года.

Пристайко поблагодарил чешскую сторону за финансовую помощь, поддержку реформ в Украине и решение принять на лечение раненых украинских военнослужащих.

Министр также выступил на открытии Украинско-чешского форума - дискуссионной площадки ведущих украинских и чешских экспертов. Во время мероприятия был подписан Договор о сотрудничестве между Государственной архивной службой Украины и Институтом исследований тоталитарных режимов, а также Архивом дел госбезопасности Чешской Республики.

Министр провел встречу с представителями ведущих чешских компаний и призвал их активнее выходить на украинский рынок и инвестировать в украинскую экономику.

Кроме того, глава МИД встретился с руководителями организаций украинской диаспоры в Чехии и поблагодарил их за волонтерскую поддержку украинской армии и усилия, которые предпринимаются чешскими украинцами для донесения до чешского общества правды о российской агрессии против Украины.