РФ обіцяє відреагувати на найбільші за 25 років навчання НАТО в Європі

Росія має намір відреагувати на навчання військ Північноатлантичного альянсу в Європі Defender 2020, заплановані на весну.

Про це заявив глава російського міністерства закордонних справ Сергєй Лавров в інтерв'ю "Российской газете", повідомляє "Європейська правда".

Навчання НАТО в Європі "викликають дуже велику заклопотаність", зазначив міністр. Він підкреслив, що Росія не може ігнорувати подібні процеси.

"У контексті співпраці НАТО з Євросоюзом у військовій сфері придумали термін "військовий шенген", який передбачає модернізацію всіх транспортних артерій аж до східного кордону НАТО таким чином, щоб будь-яка бойова техніка, в тому числі найбільша, могла безперешкодно проходити на схід. Я думаю, що вже одного цього факту достатнього, щоб зрозуміти небезпеку подібних ігор. Звичайно, ми повинні на це відповідати", - сказав Лавров.

При цьому, за словами Лаврова, російська реакція не повинна спровокувати появу непотрібних ризиків.

Навчання Defender 2020 заплановані на квітень-травень, вони передбачають перекидання на територію Європи 30 тисяч додаткових одиниць військової техніки США і 20 тисяч американських військових. Всього в навчаннях візьмуть участь понад 40 тисяч осіб.

Defender 2020 стануть найбільшими навчаннями НАТО в Європі за останні 25 років.