ЄС розкритикував рішення Трампа щодо протипіхотних мін

Рішення президента США Дональда Трампа скасувати заборону на використання протипіхотних мін є "цілком неприйнятним", заявив ЄС у вівторок.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У заяві ЄС зазначає, що заборона на такі міни "врятувала десятки тисяч людей за останні двадцять років". "Їх використання де завгодно, в будь-який час і будь-яким гравцем залишається абсолютно неприйнятним для Європейського Союзу", - сказано в заяві речника Європейської служби зовнішніх дій.

Оттавська конвенція від 1997 року забороняє виготовлення, зберігання і застосування протипіхотних мін. До неї приєдналися понад 150 держав, зокрема Британія і Франція, проте цього не зробили США, Росія і Китай.

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31 січня Білий дім повідомив, що Трамп ухвалив рішення скасувати заборону. Протипіхотні міни Обама дозволив використовувати лише на Корейському півострові. Трамп обґрунтував свої дії тим, що він бажає дати американським збройним силам "гнучкість і необхідні ресурси для перемоги".

При цьому тепер дозволено використовувати тільки сучасні протипіхотні міни, які оснащені механізмом самознешкодження і можуть бути деактивовані на відстані. Протипіхотні міни, що не мають цих функцій, досі заборонені.