ЕС раскритиковал решение Трампа по противопехотным минам

Решение президента США Дональда Трампа отменить запрет на использование противопехотных мин является "совершенно неприемлемым", заявил ЕС во вторник.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В заявлении ЕС отмечает, что запрет на такие мины спас десятки тысяч людей за последние двадцать лет. "Их использование где угодно, в любое время и любым игроком остается абсолютно неприемлемым для Европейского Союза", - говорится в заявлении представителя Европейской службы внешних действий.

Оттавская конвенция 1997 года запрещает изготовление, хранение и применение противопехотных мин. К ней присоединились более 150 государств, в частности Великобритания и Франция, однако этого не сделали США, Россия и Китай.

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31 января Белый дом сообщил, что Трамп принял решение отменить запрет. Противопехотные мины Обама разрешил использовать только на Корейском полуострове. Трамп обосновал свои действия тем, что он желает дать американским вооруженным силам "гибкость и необходимые ресурсы для победы".

При этом теперь разрешено использовать только современные противопехотные мины, которые оснащены механизмом самоуничтожения и могут быть деактивированы на расстоянии. Противопехотные мины, не имеющие этих функций, до сих пор запрещены.