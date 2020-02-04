"Хорошо, что дальше без вас!": председательствующая в ЕС на прощание случайно нагрубила Британии

Постоянная представительница председательствующей в ЕС Хорватии на последней перед Brexit встрече послов на прощание случайно нагрубила Великобритании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times.

Как отмечает издание, прощальные слова, сказанные хорватским послом своему британскому коллеге Тиму Барроу на прошлой неделе, возможно, подводят итог 47 годам британцев в Брюсселе.

Ирена Андраши, посол Хорватии, председательствовала на заключительной встрече послов с Британией в качестве государства-члена.

Последние слова, с которыми она обратилась к британскому послу, были: "Спасибо, до свидания и хорошо, что дальше будем без вас".

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Дипломаты, присутствовавшие на встрече, предположили, что имели место трудности перевода, и Андраши могла спутать фразу "хорошо, что дальше без вас" с пожеланием успехов. При этом они настаивают, что ошибка не была замаскированной издевкой.

Фраза хорватского посла было хорошо воспринята ее британским коллегой, отмечает издание.

"Британцы увидели смешную сторону и поняли, что это значит. Но история покажет, что это были последние слова от ЕС послу Британии перед Brexit", - сказал один из участников встречи.

Дипломаты охарактеризовали последнюю встречу послов с участием представителя Великобритании в прошлую среду как доброжелательную. Том Барроу, который является постоянным представителем Великобритании с 2017 года, сказал коллегам, что ему будет не хватать места за этим столом, но он увидит их "скоро" в своей новой роли "посла в Европейском Союзе".

Переговоры о будущих отношениях Британии с ЕС должны начаться уже в следующем месяце.