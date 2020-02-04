Німецький суд відмовився прибрати антисемітський барельєф зі стіни середньовічної церкви

Німецький апеляційний суд відхилив скаргу щодо необхідності усунути антисемітський барельєф зі стіни церкви у Віnтенберзі, де проповідував Мартін Лютер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Так звана "Judensau", або "єврейська свиня", барельєф на міській церкві у Віттенберзі датується приблизно 1300 роком. Це, мабуть, найвідоміша з більш ніж 20 таких реліквій Середньовіччя, які досі прикрашають церкви по всій Німеччині і в інших частинах Європи.

Розташований приблизно в 4 метрах над землею на розі церкви барельєф зображує людей, ідентифікованих за головними уборами як євреї, які смокчуть соски свині, в той час як рабин підіймає хвіст тварини. У 1570 році, після Реформації, до барельєфа було додано напис, що відноситься до антиєврейського трактату Лютера.

Позивач Міхаель Дуельман стверджує, що рельєф є "наклепом і образою єврейського народу" і що він має "жахливий ефект і в наш час".

Після оголошення вироку він заявив, що подасть апеляцію до Федерального суду Німеччини і готовий у разі необхідності передати справу до Європейського суду з прав людини.