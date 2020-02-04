Немецкий суд отказался убрать антисемитский барельеф со стены средневековой церкви

Апелляционный суд отклонил жалобу о необходимости устранить антисемитский барельеф со стены церкви в Віптенберзі, где проповедовал Мартин Лютер.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Так называемая "Judensau", или "еврейская свинья", барельеф на городской церкви в Виттенберге датируется примерно 1300 годом. Это, пожалуй, самая известная из более чем 20 таких реликвий Средневековья, которые до сих пор украшают церкви по всей Германии и в других частях Европы.

Расположенный примерно в 4 метрах над землей на углу церкви барельеф изображает людей, идентифицированных с головными уборами как евреи, которые сосут соски свиньи, в то время как раввин поднимает хвост животного. В 1570 году, после Реформации, к барельефу была добавлена надпись, относящаяся к антиеврейскому трактату Лютера.

Истец Михаэль Дуельман утверждает, что рельеф является "клеветой и оскорблением еврейского народа" и что он "ужасный эффект и в наше время".

После оглашения приговора он заявил, что подаст апелляцию в Федеральный суд Германии и готов в случае необходимости передать дело в Европейский суд по правам человека.