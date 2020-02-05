Трюдо зустрівся з Сенцовим у Канаді

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на зустрічі з колишнім політичним в'язнем українським режисером Олегом Сенцовим обговорив захист незаконно утримуваних осіб.

Як повідомляє "Європейська правда", про зустріч у Канаді в вівторок Трюдо та Сенцов розповіли на своїх сторінках у Facebook.

"Як політичний в'язень Олег Сенцов проявив видатну силу і мужність", - написав прем’єр-міністр Канади, опублікувавши фото з українським режисером. На зустрічі також була присутня віцепрем'єрка Канади Христя Фріланд.

Фото з Facebook-сторінки Джастіна Трюдо

Під час розмови йшлося про зусилля Сенцова з боротьби за права переслідуваних і незаконно ув'язнених осіб, зазначив канадський прем’єр-міністр.

"І я підтвердив незмінну підтримку Канадою суверенітету і територіальної цілісності України", - додав він.

Сенцов на своїй сторінці опублікував селфі з канадським прем’єром і назвав його одним з найвідданіших і найміцніших союзників України.

Нагадаємо, у 2018 році Європейський парламент оголосив Олега Сенцова лауреатом премії Сахарова. Він став першим в історії представником України, якого відзначили цією нагородою.