Трюдо встретился с Сенцов в Канаде

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на встрече с бывшим политическим заключенным украинским режиссером Олегом Сенцовым обсудил защиту незаконно удерживаемых лиц.

Как сообщает "Европейская правда", о встрече в Канаде во вторник Трюдо и Сенцов рассказали на своих страницах в Facebook.

"Как политический заключенный Олег Сенцов проявил выдающуюся силу и мужество", - написал премьер-министр Канады, опубликовав фото с украинским режиссером. На встрече также присутствовала вице-премьер Канады Христя Фриланд.

Фото с Facebook-страницы Джастина Трюдо

Во время беседы речь шла об усилиях Сенцова по борьбе за права преследуемых и незаконно заключенных, отметил канадский премьер-министр.

"И я подтвердил неизменную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины", - добавил он.

Сенцов на своей страничке опубликовал селфи с канадским премьером и назвал его одним из самых преданных и самых крепких союзников Украины.

Напомним, в 2018 году Европейский парламент объявил Олега Сенцова лауреатом премии Сахарова. Он стал первым в истории представителем Украины, которого отметили этой наградой.