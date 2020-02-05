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Частіше до ЄС, рідше до Росії: куди українці їздили в 2019 році

Середа, 5 лютого 2020, 10:34

Державна прикордонна служба України повідомила про чергове зростання пасажиропотоку з України до країн ЄС в 2019 році.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Держприкордонслужба проінформувала 5 лютого на своєму сайті.

У 2019 році сухопутний кордон з країнами ЄС перетнули близько 30,5 млн українців, при цьому на виїзд і в’їзд слідували по 15 млн осіб. Цей показник виріс на пів мільйона у порівнянні з 2018 роком.

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Тенденція до зростання пасажиропотоку в ЄС спостерігалася ще до настання безвізу, зазначають у службі. У 2014 році кордон з ЄС перетнули 22,5 млн українців, у 2015 – 23,5 млн, у 2016 – 25,5 млн.

Найбільше українців прямували через сухопутний кордон у напрямку Польщі - 9,9 млн, що на рівні 2018 року.

Примітно, що до та з Росії прямували 3,9 млн громадян, у порівнянні з 2018 роком потік зменшився на 6%. До та з Угорщини їхали 3,4 млн українців (на 5% більше).

Попит також продовжують мати Молдова (1,4 млн), Білорусь та Румунія (по 1,2 млн) і Словаччина (1 млн).

Загалом близько 75 млн громадян України перетнули державний кордон у минулому році.

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