Чаще в ЕС, реже в Россию: куда украинцы ездили в 2019 году

Государственная пограничная служба Украины сообщила об очередном росте пассажиропотока из Украины в страны ЕС в 2019 году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Госпогранслужба проинформировала 5 февраля на своем сайте.

В 2019 году сухопутную границу со странами ЕС пересекли около 30,5 млн украинцев, при этом на выезд и въезд следовали по 15 млн человек. Этот показатель вырос на полмиллиона по сравнению с 2018 годом.

Тенденция к росту пассажиропотока в ЕС наблюдалась еще до наступления безвиза, отмечают в службе. В 2014 году границу с ЕС пересекли 22,5 млн украинских граждан, в 2015 - 23,5 млн, в 2016 - 25,5 млн.

Больше всего украинцев направлялось через сухопутную границу в направлении Польши - 9,9 млн, на уровне 2018 года.

Примечательно, что в Россию и из нее направлялись 3,9 млн граждан, по сравнению с 2018 годом поток уменьшился на 6%. В и из Венгрии - 3,4 млн украинцев (на 5% больше).

Спросом также продолжают пользоваться Молдова (1,4 млн), Беларусь и Румыния (по 1,2 млн) и Словакия (1 млн).

Всего около 75 млн граждан Украины пересекли государственную границу в прошлом году.