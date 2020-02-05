Директор Світового банку: медичну реформу намагаються збити через "шкурні" інтереси

Директор Світового банку у справах України Сату Кахконен сподівається на продовження реформи медичної сфери, започаткованої попереднім урядом.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Європейській правді".

"Ще одна успішна реформа – медична, але її ще треба довести до завершення. Сподіваюся, що керівництво країни продовжить триматися цього курсу. Але мене дуже тривожить, і навіть опускаються руки через те, що цю реформу намагаються збити через якісь "шкурні" інтереси", - сказала Кахконен.

Вона також зазначила, що поки рано говорити про успішність реформи у сфері боротьби з корупцією.

"Але вже створено систему антикорупційних органів, включно з антикорупційним судом. Побачимо, наскільки вони ефективно зможуть працювати. Для справді суттєвих змін потрібні роки. Та проведена робота створює можливість для цього успіху", - додала Кахконен.

Вона окремо відзначила успіхи в реформі освіти, розділенні "Нафтогазу" та відкритті ринку сільськогосподарських земель.

"Остання реформа – найважливіша з точку зору забезпечення зростання української економіки", - підкреслила Кахконен.