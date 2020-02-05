Угорщина схвалила нову стратегію нацбезпеки

Кабінет національної безпеки Угорщини ухвалив нову стратегію національної безпеки, також розробляється військова стратегія країни.

Про це заявив міністр оборони Тібор Бенко, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hungary Today.

Викладаючи стратегію національної безпеки вищим військовим чиновникам, Бенко заявив, що її військові розділи зосереджені на обороноздатності Європи та зміцненні відносин з Францією та Великою Британією.

Бенко заявив, що три нові офіси військових аташе будуть відкриті цьогоріч на додаток до тих, що були відкриті торік у трьох посольствах.

Читайте також Угорський єврокомісар нагадав, що Україна має змінити ще й мовний закон

За його словами, НАТО дедалі більше зосереджується на двох ключових загрозах: одній зі сходу (Росія), а другій - з півдня", - сказав Бенко.

"Враховуючи безпекову ситуацію, уряд перебуває у розпалі створення сучасної, дієздатної армії з лояльними солдатами, відданими служінню своїй країні", сказав Бенко. "Таким чином ми можемо гарантувати безпеку країни, роблячи внесок у міжнародну безпеку", - сказав він.

Що стосується Західних Балкан, Бенко заявив, що мир у регіоні має ключове значення для Угорщини.

На додаток до операцій на Західних Балканах і в Балтиці, угорська армія ініціювала створення центральноєвропейського багатонаціонального та регіонального командування для спеціальних операцій, сказав він.

Бенко зазначив, що в рамках програми оборони та розвитку Угорщини "Zrinyi 2026" армія закупила багатофункціональні вертольоти Airbus. Чотири вертольоти доставлені в грудні, і армія отримає ще 16 до 2021 року.