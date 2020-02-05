Ущерб от землетрясения в Албании, убившего 51 человека, оценили в миллиард долларов

Землетрясение магнитудой 6,3, которое всколыхнуло Албанию в ноябре, нанесло ущерб в размере 1,1 миллиарда долларов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Доклад по оценке ущерба от землетрясения, представленная в среду, была подготовлена ​​60 албанскими и международными экспертами Европейского Союза, Всемирного банка и Организации Объединенных Наций. Отчет будет ключевым для международной конференции доноров, которую Европейская комиссия 17 февраля проведет в Брюсселе.

Бледи Куки, албанский министр, ответственный за преодоление последствий землетрясения, сказал, что ущерб от землетрясения составили 1,1 миллиарда долларов, а потребности в реконструкции - почти 1,1 миллиарда евро 1,2 миллиарда долларов.

Землетрясение повредило около 83 000 зданий, разрушив более 11 000 из них, повлияв на 200 000 человек в городах Дуррес, Леже и в столице Тиране.

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Куки сказал, что правительство уже выделило на преодоление последствий 200000000 долларов, ЕС направил Албании 13000000 евро в виде грантов, и гражданские организации также вносят свой вклад.

"Конференция доноров является одним из важнейших моментов для процесса восстановления", - сказал министр.

Албанское правительство обязалось завершить реконструкцию всех домов в сельских районах в этом году и в отдельных городских районах в 2021 году. Общий процесс восстановления после землетрясения продлится в течение пяти лет.