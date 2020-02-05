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Прем'єра Румунії Орбана відправили у відставку

Середа, 5 лютого 2020, 16:05

Парламент Румунії висловив недовіру уряду прем'єр-міністра Людовика Орбана, звільнивши таким чином кабінет міністрів.

Це рішення підтримав 261 деупутат, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Mediafax.

Ініціативу соціал-демократів підтримав Демократичний союз угорців в Румунії, який представляє велику етнічну угорську меншину країни.

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Спікер парламенту Марчел Чолаку (СДП) заявив, що "у нас немає проблем зі створенням більшості".

Він також сказав, що хоче обговорити з лідером ProRomania Віктором Понту спільну кандидатуру на пост прем'єр-міністра.

Ініціатива щодо вотуму недовіри частково була спрямована на те, щоб зупинити прийняття нового виборчого закону, який призведе до того, що мери обиратимуться в два тури замість простої мажоритарної системи, використовуваної досі.

Орбан 10 січня оголосив, що вони з президентом Клаусом Йоганнісом вирішили розпочати процедури проведення дострокових парламентських виборів. 

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