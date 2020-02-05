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Премьера Румынии Орбана отправили в отставку

Среда, 5 февраля 2020, 16:05

Парламент Румынии выразил недоверие правительству премьер-министра Людовика Орбана, уволив таким образом кабинет министров.

Это решение поддержал 261 депутат, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Mediafax.

Инициативу социал-демократов поддержал Демократический союз венгров в Румынии, который представляет большое этническое венгерское меньшинство страны.

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Спикер парламента Марчел Чолак (СДП) заявил, что "у нас нет проблем с созданием большинства".

Он также сказал, что хочет обсудить с лидером ProRomania Виктором Понтой общую кандидатуру на пост премьер-министра.

Инициатива вотума недоверия частично была направлена ​​на то, чтобы остановить принятие нового избирательного закона, который приведет к тому, что мэры будут избираться в два тура вместо простой мажоритарной системы, используемой до сих пор.

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