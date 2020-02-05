У Фінляндії зрівняють тривалість декретної відпустки жінок і чоловіків

Новий уряд Фінляндії оголосив про плани надавати матусям і татусям однакову декретну відпустку, щоб змусити батьків проводити більше часу зі своїми дітьми.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Оплачувана відпустка збільшиться до 14 місяців, що становить 164 дні на одного з батьків.

У сусідній Швеції діє найщедріша в Європі система відпусток по догляду за дитиною - 240 днів після народження дитини.

Уряд Фінляндії каже, що хоче "сприяти добробуту та гендерній рівності".

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Міністр охорони здоров'я та соціальних справ Айно-Кайса Пеконен повідомила про початок "радикальної реформи допомоги сім’ям", спрямована на зміцнення відносин батьків.

Відповідно до діючої у Фінляндії системи, відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами становить 4,2 місяці, а татусям надається відпустка терміном 2,2 місяці до досягнення дитиною дворічного віку. Однак в середньому лише кожен четвертий з них користуються цією можливістю.

Згідно з новими планами уряду, кожен з батьків отримає 6,6-місячну відпустку, а вагітні жінки отримають додаткову місячну допомогу.

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила минулого місяця, що її країні ще належить пройти певний шлях для досягнення гендерної рівності, і поскаржилася на те, що занадто мало батьків проводять час зі своїми дітьми, коли вони ще малі.