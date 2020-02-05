В Финляндии уравняют продолжительность декретного отпуска женщин и мужчин

Новое правительство Финляндии объявило о планах предоставлять мамам и папам одинаковый декретный отпуск, чтобы заставить отцов проводить больше времени со своими детьми.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Оплачиваемый отпуск увеличится до 14 месяцев, что составляет 164 дня у одного из родителей.

В соседней Швеции действует самая щедрая в Европе система отпусков по уходу за ребенком - 240 дней после рождения ребенка.

Правительство Финляндии говорит, что хочет "содействовать благополучию и гендерному равенству".

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Министр здравоохранения и социальных дел Айно-Кайса Пеконен сообщила о начале "радикальной реформы помощи семьям", направленная на укрепление отношений родителей.

Согласно действующей в Финляндии системе, отпуск в связи с беременностью и родами составляет 4,2 месяца, а отцам предоставляется отпуск сроком 2,2 месяца до достижения ребенком двухлетнего возраста. Однако в среднем лишь каждый четвертый из них пользуются этой возможностью.

Согласно новым планам правительства, каждый родитель получит 6,6-месячный отпуск, а беременные женщины получат дополнительное месячное пособие.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила в прошлом месяце, что ее стране еще предстоит пройти определенный путь для достижения гендерного равенства, и пожаловалась на то, что слишком мало отцов проводят время со своими детьми, когда они еще малы.