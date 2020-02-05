На борту разбившегося в Стамбуле самолета было 177 пассажиров

На борту самолета Pegasus Airlines, при посадке в Стамбуле съехавшего со взлетно-посадочной полосы и расколовшегося на три части, было 177 пассажиров и 6 членов экипажа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Министр транспорта Кахит Турхан сообщил, что погибших нет, но некоторые пассажиры получили ранения. По словам министра, самолет подвергся "жесткой посадке".

" В настоящее время наши команды эвакуируют пассажиров. Жертв пока нет, только раненые", - сказал Турхан.

Губернатор Стамбула Али Эрликая сообщил, что по состоянию на 19.40 по местному времени 52 человек госпитализировали с травмами.

Самолет авиакомпании Pegasus (Boeing 737-800) выполнял рейс по маршруту Измир-Стамбул. Инцидент произошел не в главном аэропорту Стамбула, а в аэропорту Sabiha, который расположен на юго-востоке города.

Сообщается, что в течение дня в Стамбуле наблюдались неблагоприятные погодные условия – сильный ветер и дождь.