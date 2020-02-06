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Глава МЗС Данії приїде в Україну та відвідає Донбас

Четвер, 6 лютого 2020, 08:34

Міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофод 6-7 лютого здійснить візит до України, в рамках якого планує відвідати зону проведення операції Об'єднаних сил.

Про це в українському МЗС повідомили у середу ввечері, пише "Європейська правда".

6 лютого Кофод зустрінеться з главою МЗС України Вадимом Пристайком.

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Головними темами переговорів стануть українсько-данський політичний діалог, активізація двосторонньої  економічної та інвестиційної співпраці, практична допомога уряду Данії у проведенні системних реформ.

Також міністри обговоять підтримку Копенгагеном європейського та євроатлантичного курсу України.

Окрему увагу дипломати зосередять на взаємодії у протидії російській агресії проти України. Обговорюватимуться шляхи посилення співпраці у багатосторонніх форматах із засудження дій Росії як агресора, повідомили у міністерстві.

7 лютого міністр закордонних справ Данії здійснить поїздку до зони проведення ООС. Куди саме, в МЗС не уточнюють.

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