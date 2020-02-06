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Глава МИД Дании приедет в Украину и посетит Донбасс

Четверг, 6 февраля 2020, 08:34

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод 6-7 февраля совершит визит в Украину, в рамках которого планирует посетить зону проведения операции Объединенных сил.

Об этом в украинском МИДе сообщили в среду вечером, пишет "Европейская правда".

6 февраля Кофод встретится с главой МИД Украины Вадимом Пристайко.

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Главными темами переговоров станут украинско-датский политический диалог, активизация двустороннего экономического и инвестиционного сотрудничества, практическая помощь правительства Дании в проведении системных реформ.

Также министры обговоять поддержку Копенгагеном европейского и евроатлантического курса Украины.

Особое внимание дипломаты сосредоточат на взаимодействии в противодействии российской агрессии против Украины. Будут обсуждаться пути усиления сотрудничества в многосторонних форматах по осуждению действий России как агрессора, сообщили в министерстве.

7 февраля министр иностранных дел Дании совершит поездку в зону проведения ООС. Куда именно, в МИД не уточняют.

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