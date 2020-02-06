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В Італії зійшов з рейок швидкісний потяг: 2 загиблих, 30 постраждалих

Четвер, 6 лютого 2020, 09:36

Швидкісний потяг зійшов з рейок неподалік від північного італійського міста Лоді, в результаті аварії загинули дві людини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

Аварія сталася близько 5:30 ранку на швидкісній лінії біля Казаль-Пустерленго (в провінції Лоді).

 

За попередніми даними обидва загиблих залізничники, повідомляється, що один з них був машиністом. Близько 30 пасажирів отримали незначні травми.

За даними медиків, лише двоє пасажирів отримали травми середньої тяжкості, також постраждав працівник залізниці.

 

В результаті аварії кілька вагонів перекинулися. Рух поїздів по швидкісній лінії Мілан - Болонья призупинено. Всі поїзди в обох напрямках слідували за звичайною лінії Мілан-П'яченца з затримкою до 60 хвилин.

Причини аварії з'ясовуються. На місці працюють пожежна команда і машини швидкої допомоги.

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