В Италии сошел с рельсов скоростной поезд: 2 погибших, 30 пострадавших
Четверг, 6 февраля 2020, 09:36
Cкоростной поезд сошел с рельсов недалеко от северного итальянского города Лоди, в результате аварии погибли два человека.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.
Авария произошла около 5:30 утра на скоростной линии возле Казаль-Пустерленго (в провинции Лоди).
По предварительным данным оба погибших железнодорожники, сообщается, что один из них был машинистом. Около 30 пассажиров получили незначительные травмы.
В результате аварии несколько вагонов перевернулись. Движение поездов по скоростной линии Милан - Болонья приостановлено.
Все поезда в обоих направлениях следовали по обычной линии Милан-Пьяченца с задержкой до 60 минут.
Причины аварии выясняются. На месте работают пожарная команда и машины скорой помощи.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua