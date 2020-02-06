В Италии сошел с рельсов скоростной поезд: 2 погибших, 30 пострадавших

Cкоростной поезд сошел с рельсов недалеко от северного итальянского города Лоди, в результате аварии погибли два человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Авария произошла около 5:30 утра на скоростной линии возле Казаль-Пустерленго (в провинции Лоди).

По предварительным данным оба погибших железнодорожники, сообщается, что один из них был машинистом. Около 30 пассажиров получили незначительные травмы.

В результате аварии несколько вагонов перевернулись. Движение поездов по скоростной линии Милан - Болонья приостановлено.

Все поезда в обоих направлениях следовали по обычной линии Милан-Пьяченца с задержкой до 60 минут.

Причины аварии выясняются. На месте работают пожарная команда и машины скорой помощи.