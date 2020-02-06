ЄС: бомбардування та напади на мирне населення в Сирії повинні припинитися

Європейський союз закликає припинити бойові дії в сирійській провінції Ідліб, де ведуть наступ війська сирійського президента Башара Асада за підтримки російських сил.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у спільній заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля та єврокомісара з питань управління кризовими ситуаціями Янеза Ленарчича.

"Бомбардування та інші напади на мирне населення на північному заході Сирії повинні припинитися. Європейський Союз закликає всі сторони конфлікту домогтися безперешкодного гуманітарного доступу до людей, які потребують допомоги, та дотримуватися правил та обов'язків міжнародного гуманітарного права, включаючи захист цивільних осіб", - йдеться у заяві.

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В ЄС підкреслили, що посилення військових операцій призвело до загибелі сотень мирних жителів і війська атакують цілі у густонаселених районах, медичних установах та населених пунктах для внутрішньо переміщених людей.

"Понад 500 000 людей протягом останніх двох місяців були змушені покинути свої будинки і зіткнулися з суворими зимовими умовами, не маючи змоги покрити основні потреби у притулку, воді, продуктах харчування чи медичних послугах. Серйозні порушення міжнародного гуманітарного права стали звичними явищами", - заявили у Брюсселі.

В ЄС нагадали, що залучили понад 17 мільярдів євро для підтримки найбільш вразливих людей всередині Сирії та в сусідніх країнах.

Нагадаємо, 5 лютого війська Асада та його союзників оточили пост турецької армії в Ідлібі поблизу міста Тал-Тукан, а авіація Росії за останні 48 годин обстріляла три лікарні в регіоні.

Президент Туреччини закликав сирійців відступити за лінію турецьких спостережних постів до кінця цього місяця, в іншому випадку турецькі сили їх витіснять самі.