ЕС: бомбардировки и атаки на мирное население в Сирии должны прекратиться

Европейский Союз призывает прекратить боевые действия в сирийской провинции Идлиб, где ведут наступление войска сирийского президента Башара Асада при поддержке российских сил.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и еврокомиссара по вопросам управления кризисными ситуациями Янеза Ленарчича.

"Бомбардировки и другие атаки на мирное население на северо-западе Сирии должны прекратиться. Европейский Союз призывает все стороны конфликта добиться беспрепятственного гуманитарного доступа к людям, которые нуждаются в помощи, и соблюдать нормы международного гуманитарного права, включая защиту гражданских лиц", - говорится в заявлении.

Читайте также МИД РФ сообщил о гибели российских военных в Сирии

В ЕС подчеркнули, что усиление военных операций привело к гибели сотен мирных жителей, и войска атакуют цели в густонаселенных районах, медицинских учреждениях и населенных пунктах для внутренне перемещенных лиц.

"Более 500 тысяч человек в течение последних двух месяцев были вынуждены покинуть свои дома и столкнулись с суровыми зимними условиями, не имея возможности покрыть основные потребности в приюте, воде, продуктах питания или медицинских услугах. Серьезные нарушения международного гуманитарного права стали привычными явлениями", - заявили в Брюсселе.

В ЕС напомнили, что привлекли более 17 млрд евро для поддержки наиболее уязвимых людей внутри Сирии и в других странах.

Напомним, 5 февраля войска Асада и его союзников окружили пост турецкой армии в Идлибе вблизи города Тал-Тукан, а авиация России за последние 48 часов обстреляла три больницы в регионе.

Президент Турции призвал сирийцев отступить за линию турецких наблюдательных постов до конца этого месяца, в противном случае турецкие силы их вытеснят сами.