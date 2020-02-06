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У шведської армії вкрали два військові позашляховики

Четвер, 6 лютого 2020, 13:15

У Швеції зі складського приміщення збройних сил викрали два військові позашляховики, вагою майже 7 тонн кожен.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

Це сталося у місті Енчопінг на північний захід від Стокгольма. Крадіжку збройні сили виявили в середу вдень. Поліція дослідила місце злочину, щоб знайти будь-які докази.

Викрадені авто збудувала компанія BAE Land Systems OMC з ПАР. Вони мають висоту 2,8 м і довжину  5,32 м. Машини не містили зброї, боєприпасів або вибухових речовин.

 

Поліція розпочала загальнонаціональний розшук автомобілів - про викрадення повідомила всім поліцейським відділкам та іншим органам влади, таким як митниця.

Вранці у четвер один із викрадених автомобілів знайшли біля міста Вестерос. Поки що арештованих у справі немає.

Після крадіжки збройні сили вжили додаткові заходи захисту, проте не озвучили, які саме.

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