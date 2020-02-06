У шведской армии украли два военных внедорожника

В Швеции со складского помещения вооруженных сил похитили два военных внедорожника весом почти 7 тонн каждый.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

Это произошло в городе Энчопинг северо-западнее Стокгольма. Пропажу вооруженные силы обнаружили в среду днем. Полиция исследовала место преступления, чтобы найти любые доказательства.

Похищенные авто построила компания BAE Land Systems OMC из ЮАР. Они имеют высоту 2,8 м и длину 5,32 м. Машины не содержали оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ.

Полиция начала общенациональный розыск автомобилей - о похищении сообщили всем полицейским участкам и другим органам, таким как таможня.

Утром в четверг один из похищенных автомобилей нашли у города Вестерос. Пока арестованных по делу нет.

После кражи вооруженные силы приняли дополнительные меры защиты, однако не озвучили, какие именно.