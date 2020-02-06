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Ейфелеву вежу закрили для туристів через страйк у Парижі проти пенсійної реформи

Четвер, 6 лютого 2020, 13:38

Ейфелева вежа у четвер закрита для відвідувачів через національний страйк проти пенсійної реформи, до якого приєдналися і співробітники компанії, котра обслуговує пам'ятку.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена у Twitter.

"Через національний страйк я сьогодні закрита. Доступ до еспланади залишається відкритим і безкоштовним", - йдеться у повідомленні.

Лувр також попередив відвідувачів, що години роботи може бути змінено, а деякі зали закрито.

Водночас на сайтах Центру Помпіду або Музею д'Орсе інформації про те, що заклади змінюють графік своєї роботи через страйк, поки що немає.

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У четвер у Парижі відбувається черговий загальнонаціональний страйк проти пенсійної реформи. В акції беруть участь і співробітники транспортного сектора, в тому числі наземного громадського транспорту.

Ейфелеву вежу закривають для відвідувачів вже вчетверте з початку грудня, коли розпочалися протести проти пенсійної реформи.

Профспілки сподіваються зберегти тиск на уряд, поки законопроєкт зараз вивчається в комітеті в Національних зборах. Цього тижня розпочалася робота комітету, який повинен вивчити понад 20 000 поправок, у тому числі 19 000 від противників реформи.

Очікується, що 17 лютого в парламенті розпочнеться обговорення документа.

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