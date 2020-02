Ейфелеву вежу закрили для туристів через страйк у Парижі проти пенсійної реформи

Ейфелева вежа у четвер закрита для відвідувачів через національний страйк проти пенсійної реформи, до якого приєдналися і співробітники компанії, котра обслуговує пам'ятку.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена у Twitter.

"Через національний страйк я сьогодні закрита. Доступ до еспланади залишається відкритим і безкоштовним", - йдеться у повідомленні.

🇫🇷 En raison du mouvement de grève national, je suis fermée aujourd'hui. Mon parvis reste néanmoins accessible gratuitement.



🇬🇧 Due to a national strike, I'm closed today. Access to my esplanade remains open and free of charge.#tourEiffel #EiffelTower pic.twitter.com/FIDzXDfrWk