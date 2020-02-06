Ейфелеву вежу закрили для туристів через страйк у Парижі проти пенсійної реформи
Ейфелева вежа у четвер закрита для відвідувачів через національний страйк проти пенсійної реформи, до якого приєдналися і співробітники компанії, котра обслуговує пам'ятку.
Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена у Twitter.
"Через національний страйк я сьогодні закрита. Доступ до еспланади залишається відкритим і безкоштовним", - йдеться у повідомленні.
🇫🇷 En raison du mouvement de grève national, je suis fermée aujourd'hui. Mon parvis reste néanmoins accessible gratuitement.— La tour Eiffel (@LaTourEiffel) February 6, 2020
🇬🇧 Due to a national strike, I'm closed today. Access to my esplanade remains open and free of charge.#tourEiffel #EiffelTower pic.twitter.com/FIDzXDfrWk
Лувр також попередив відвідувачів, що години роботи може бути змінено, а деякі зали закрито.
Водночас на сайтах Центру Помпіду або Музею д'Орсе інформації про те, що заклади змінюють графік своєї роботи через страйк, поки що немає.
У четвер у Парижі відбувається черговий загальнонаціональний страйк проти пенсійної реформи. В акції беруть участь і співробітники транспортного сектора, в тому числі наземного громадського транспорту.
Ейфелеву вежу закривають для відвідувачів вже вчетверте з початку грудня, коли розпочалися протести проти пенсійної реформи.
Профспілки сподіваються зберегти тиск на уряд, поки законопроєкт зараз вивчається в комітеті в Національних зборах. Цього тижня розпочалася робота комітету, який повинен вивчити понад 20 000 поправок, у тому числі 19 000 від противників реформи.
Очікується, що 17 лютого в парламенті розпочнеться обговорення документа.